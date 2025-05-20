Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области, — написали в Telegram-канале Минобороны.
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев ранее заявил, что во время оккупации территории Курской области Вооруженные силы Украины совершили несколько десятков тысяч военных преступлений.
19 мая сообщалось, что российские операторы ударных FPV-дронов уничтожили несколько танков и группу пехоты ВСУ во время одной из их попыток перейти государственную границу с Россией.