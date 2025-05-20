Красноярца, ударившего мальчика бутылкой по голове, нашли — он признался во всем

Полиция нашла и задержала мужчину, который накануне ударил подростка бутылкой по голове на улице Щорса.
Напомним, что инцидент произошел после словесного конфликта между подростками и местной жительницей в подъезде многоэтажки. Спор, по словам пострадавших, начала женщина, после чего к ней присоединился ее супруг, который, как отметили очевидцы, был пьян.
Сотрудники полиции взяли объяснения у задержанного. По его словам, один из подростков «сразу извинился, убежал», второй же толкнул его и «случайно получилось так, что я его ударил».
Пытаясь извиниться, мужчина старался не уточнять, чем именно он ударил подростка и по какому месту — это видно на оперативном видео МВД. Когда полицейский прямо об этом спросил, тот все же ответил, что бутылкой, поскольку она была у него в руке и он сделал это «случайно» и «не сдержался», поскольку был «в маленько нетрезвом состоянии».
Сейчас мужчине грозит уголовное дело. Мальчик, получивший удар бутылкой, напомним, уехал в травмпункт.