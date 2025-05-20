Красноярца, ударившего мальчика бутылкой по голове, нашли — он признался во всем

Пытаясь извиниться, мужчина старался не уточнять, чем именно он ударил подростка и по какому месту — это видно на оперативном видео МВД. Когда полицейский прямо об этом спросил, тот все же ответил, что бутылкой, поскольку она была у него в руке и он сделал это «случайно» и «не сдержался», поскольку был «в маленько нетрезвом состоянии».