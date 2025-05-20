Кто больше: самарец «подарил» мошенникам около 5 млн рублей

Аферисты действовали по традиционной схеме — через различные мессенджеры и посредством сотовой связи. Мужчине поступили сообщения от якобы оператора сотовой связи, работника банка и сотрудника правоохранительных органов. Все они сообщили, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств, и что теперь ему грозит уголовная ответственность.