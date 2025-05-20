В Башкирии с начала года капуста подорожала почти на 70%

Лидером по темпам роста цен стала белокочанная капуста. За отчетный период ее стоимость увеличилась на 69,6%, достигнув к середине мая 69,77 рубля за килограмм. Аналогичная ситуация сложилась с картофелем, который подорожал на 59,1% до средней цены 74,35 рубля за килограмм.