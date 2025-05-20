В Башкирии с начала года капуста подорожала почти на 70%

В Башкирии с января 2025 года наблюдается значительное подорожание ряда основных продуктов питания. Статистика фиксирует наиболее заметное увеличение стоимости овощей.
Лидером по темпам роста цен стала белокочанная капуста. За отчетный период ее стоимость увеличилась на 69,6%, достигнув к середине мая 69,77 рубля за килограмм. Аналогичная ситуация сложилась с картофелем, который подорожал на 59,1% до средней цены 74,35 рубля за килограмм.
Значительное удорожание коснулось и репчатого лука. Цена на этот овощ выросла на 48,9%, составив 67,19 рубля за килограмм. Среди других продуктов, показавших существенный рост стоимости, отмечаются:
— морковь (46,3% роста до 51,04 рубля);
— замороженная рыба (12,3% до 292,29 рубля);
— говядина (10,3% до 634,59 рубля);
— яблоки (9,9% до 133,32 рубля);
— сметана (8,9% до 332,36 рубля);
— водка (8,3% до 819,86 рубля);
— маргарин (8,1% до 256,65 рубля).
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