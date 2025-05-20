Арсенал оружия и боеприпасов нашли у трех новосибирцев

Троих жителей Убинского района Новосибирской области задержали за незаконный оборот огнестрельного оружия. В домах и квартирах, принадлежащих жителям села Черный Мыс, нашли и изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
— Было выявлено и изъято из незаконного оборота семь единиц нарезного и гладкоствольного оружия, свыше семи килограммов пороха, более 600 боеприпасов различных калибров, оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему, а также составные части огнестрельного оружия и боеприпасов, — уточнили в ведомстве.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела о незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также о незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Кроме того, их привлекли к административной ответственности за это и назначили штрафы в пользу государства.