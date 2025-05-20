Арсенал оружия и боеприпасов нашли у трех новосибирцев

В отношении мужчин возбудили уголовные дела о незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также о незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Кроме того, их привлекли к административной ответственности за это и назначили штрафы в пользу государства.