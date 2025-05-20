Страшное ДТП возле погранпоста в Костанайской области: погибли 6 человек

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, утром 20 мая на автодороге Алматы — Екатеринбург, примерно в двух километрах от пограничного поста «Кайрак», водитель Ford Transit, перевозивший 10 пассажиров-иностранцев, столкнулся с грузовым автомобилем DAF.