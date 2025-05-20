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Страшное ДТП возле погранпоста в Костанайской области: погибли 6 человек

Микроавтобус с иностранцами столкнулся с грузовиком в Костанайской области, в результате ДТП погибли 6 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: instagram.com/polisia_kostanay

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, утром 20 мая на автодороге Алматы — Екатеринбург, примерно в двух километрах от пограничного поста «Кайрак», водитель Ford Transit, перевозивший 10 пассажиров-иностранцев, столкнулся с грузовым автомобилем DAF.

В результате аварии на месте погибли шесть человек, еще пятеро с различными травмами были доставлены в Карабалыкскую районную больницу.

"По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные действия", — отметили в ДП Костанайской области.

Полицейские обратились к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения.

«Будьте внимательны за рулем, не превышайте скорость и всегда оценивайте безопасность совершаемых маневров», — призвали правоохранители.