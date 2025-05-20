Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов из состава 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» успешно уничтожили танк Вооружённых сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Помимо танка, благодаря слаженной работе расчётов беспилотных летательных аппаратов, за последние двое суток были обнаружены и уничтожены: беспилотный летательный аппарат типа «Баба-Яга», расчёт беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины и легкобронированный автомобиль.
В Министерстве подчеркнули, что операторы разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов «Днепра» демонстрируют высокую эффективность в поражении живой силы и техники противника на данном направлении.
Ранее стало известно, что Австралия отправила на Украину списанные танки Abrams.