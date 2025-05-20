Автобус врезался в столб на конечной в Челябинске

Автобус врезался в столб на улице Лесопарковой в Челябинске. В отношении водителя составили административный протокол, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл 19 мая в 22:35 на конечной, около дома № 3А по улице Лесопарковой. Транспорт получил серьёзные повреждения — разбиты стекло и передний бампер.
По информации ГАИ, в результате ДТП никто не пострадал. За рулём автобуса был 41-летний мужчина. За повреждение электроопоры ему придётся заплатить штраф.
«В отношении водителя автобуса составили административный материал по ст. 12.33 КоАП РФ. Нарушение влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей», — рассказали в Госавтоинспекции.