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Автобус врезался в столб на конечной в Челябинске

Водителя оштрафовали.

Источник: АиФ

Автобус врезался в столб на улице Лесопарковой в Челябинске. В отношении водителя составили административный протокол, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл 19 мая в 22:35 на конечной, около дома № 3А по улице Лесопарковой. Транспорт получил серьёзные повреждения — разбиты стекло и передний бампер.

По информации ГАИ, в результате ДТП никто не пострадал. За рулём автобуса был 41-летний мужчина. За повреждение электроопоры ему придётся заплатить штраф.

«В отношении водителя автобуса составили административный материал по ст. 12.33 КоАП РФ. Нарушение влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей», — рассказали в Госавтоинспекции.