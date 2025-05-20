Охранник в Хабаровске ответит за смерть пациентки при пожаре

«По версии следствия, 14 мая 2024 года в ночное время охранник медицинского учреждения в Хабаровске услышал сигнал оповещения о пожаре. Не убедившись в отсутствии возгорания или задымления, охранник отключил систему пожарной сигнализации и сообщил в пожарную часть о ложном её срабатывании. Указанные действия привели к несвоевременному выезду к месту спасательных служб, а также способствовали распространению пожара и существенно замедлили эвакуацию пациентов в палате. В результате одна из пациенток получила множественные ожоги и скончалась», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Артеменко.