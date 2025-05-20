Охранник в Хабаровске ответит за смерть пациентки при пожаре

В Хабаровске перед судом предстанет охранник медицинского учреждения, которого обвиняют в том, что он не отреагировал на сигнал пожарной тревоги, и в результате погибла пациентка, сообщает hab.aif.ru.
«По версии следствия, 14 мая 2024 года в ночное время охранник медицинского учреждения в Хабаровске услышал сигнал оповещения о пожаре. Не убедившись в отсутствии возгорания или задымления, охранник отключил систему пожарной сигнализации и сообщил в пожарную часть о ложном её срабатывании. Указанные действия привели к несвоевременному выезду к месту спасательных служб, а также способствовали распространению пожара и существенно замедлили эвакуацию пациентов в палате. В результате одна из пациенток получила множественные ожоги и скончалась», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Артеменко.
Это решение, по данным СК, замедлило эвакуацию и позволило огню распространиться. В результате одна из пациенток получила множественные ожоги и скончалась. Проведены экспертизы и другие процессуальные действия. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
Охраннику предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.