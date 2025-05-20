В Челябинске бывший замначальника центра «Э» пойдет под суд за мошенничество

В Челябинске в суд передали уголовное дело бывшего замначальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям Центра по противодействию экстремизму областного полицейского главка Александра Калитюка. 37-летнего экс-полицейского обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, минувшей осенью Калитюк обманом получил от знакомого 3,45 млн рублей.
Как рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области, знакомый рассчитывал деньгами повлиять на исход судебной тяжбы. А экс-полицейский не собирался за него хлопотать, просто хотел получить крупную сумму.
Теперь экс-сотруднику центра «Э» грозит заключение на срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей.