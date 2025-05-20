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В МЧС назвали причину пожара, из-за которого в Челябинске погиб молодой человек

Специалисты МЧС назвали причину пожара, из-за которого в Челябинске погиб молодой человек, передает корерспондент Агентства новостей «Доступ».

«Наиболее вероятной причиной происшествия послужило неосторожное обращение с огнем при курении», — уточнили в пресс-центре регионального Главка МЧС.

Там уточнили, что курил 20-летний погибший.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в Металлургическом районе рано утром 20 мая. Родители успели эвакуироваться из опасной зоны до прибытия огнеборцев. Мужчина 58 лет был госпитализирован: он получил ожоги и отравление продуктами горения. Во время тушения обнаружен погибший 2004 года рождения.

Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на вторую половину дома.