В МЧС назвали причину пожара, из-за которого в Челябинске погиб молодой человек

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в Металлургическом районе рано утром 20 мая. Родители успели эвакуироваться из опасной зоны до прибытия огнеборцев. Мужчина 58 лет был госпитализирован: он получил ожоги и отравление продуктами горения. Во время тушения обнаружен погибший 2004 года рождения.