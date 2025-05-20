Группа красноярцев предстанет перед судом за незаконный сбыт опасных веществ

Прокуратура утвердил обвинение в незаконном сбыте ядовитых веществ (ч. 2 ст. 234 УК РФ) к группе красноярцев, которые пытались продать иностранным гражданам ртуть, вытащенную с территории воинской части.
Известно, что ртуть попала в распоряжение одного из фигурантов еще в 2018 году. Спустя два года он передал баллон с веществом на хранение своему знакомому. Еще через пять лет мужчины поделились данной информацией с общим другом и решили втроем сбыть ядовитое вещество. С этой целью они вышли на трех граждан Республики Казахстан, которые согласились вывезти металл контрабандой.
Иностранцы прибыли на автомобиле в Красноярск, где и приобрели 2 кг вещества в стеклянной банке. Также с контрабандистами связались трое уроженцев Армении из Ужура, решившие сбыть свои запасы ртути. Иностранцы выехали и к ним и купили еще одну порцию ртути за 190 тыс. рублей. На этом этапе правоохранители пресекли их деятельность.
Всего, как уточнили в прокуратуре, речь идет о вывозе из страны 25 кг жидкого металла.
Четверо злоумышленников предстанут перед судом по делу о покушении на контрабанду ядовитых веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). К пятому, который страдает психическим заболеванием, также будут применены принудительные меры медицинского характера.