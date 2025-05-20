Группа красноярцев предстанет перед судом за незаконный сбыт опасных веществ

Известно, что ртуть попала в распоряжение одного из фигурантов еще в 2018 году. Спустя два года он передал баллон с веществом на хранение своему знакомому. Еще через пять лет мужчины поделились данной информацией с общим другом и решили втроем сбыть ядовитое вещество. С этой целью они вышли на трех граждан Республики Казахстан, которые согласились вывезти металл контрабандой.