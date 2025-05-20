Найдено тело мужчины, пропавшего во время прогулки на сапе во Владивостоке

Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего со своей девушкой во время прогулки на сапе во Владивостоке. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
Новость дополняется.
Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего со своей девушкой во время прогулки на сапе во Владивостоке. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего со своей девушкой во время прогулки на сапе во Владивостоке. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
Новость дополняется.