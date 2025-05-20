Ушла со школы и исчезла: в Башкирии пропала 14-летняя девочка

В селе Иглино пропала 14-летняя Русалина Сафиуллина. Об исчезновении девочки-подростка сообщили волонтеры РОО «Поиск детей».
По имеющейся информации, школьница пропала накануне, 19 мая. В середине дня она ушла с уроков, но домой не вернулась, на связь подросток не выходит.
Приметы: рост 158−163 см, черные крашеные волосы средней длины, возможен пирсинг и заметный макияж. В день исчезновения была одета в черную короткую юбку, черные гольфы и ботфорты.
Если Вам известно местонахождение Русалины, просьба сообщить об этом по номерам 112 или 8−927−969−89−19, 8−917−383−56−87.
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