В Омске нашли более 7,5 тысяч литров нелегального алкоголя и сигареты без акциза

В целом было проверено девять организаций оптовой торговли. К административной ответственности по итогам проверки привлечены 11 человек. Кроме того, оперативники выявили факт нелегального оборота алкогольной продукции — на складе в Октябрьском округе нашли более 15 тысяч единиц немаркированного алкоголя. Возбуждено уголовное дело по статье «Хранение, перевозка и сбыт товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации».