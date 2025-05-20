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В Омске нашли более 7,5 тысяч литров нелегального алкоголя и сигареты без акциза

Немаркированную алкогольную продукцию и пачки без акцизных марок обнаружила полиция.

Источник: Комсомольская правда

В УМВД по Омской области провели рейд по выявлению фактов незаконного оборота алкогольной и табачной продукции. Выяснилось, что подобного левого товара в Омске предостаточно. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области было изъято более 7,5 тысяч литров алкоголя и 920 пачек сигарет без акцизных марок.

В целом было проверено девять организаций оптовой торговли. К административной ответственности по итогам проверки привлечены 11 человек. Кроме того, оперативники выявили факт нелегального оборота алкогольной продукции — на складе в Октябрьском округе нашли более 15 тысяч единиц немаркированного алкоголя. Возбуждено уголовное дело по статье «Хранение, перевозка и сбыт товаров без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации».