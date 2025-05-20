Мирошник поймал Киев на лжи по поводу намерений на мир с Россией

«Стартовавший в Стамбуле переговорный процесс и заявления украинской стороны якобы о стремлении к мирному урегулированию не привели к уменьшению интенсивности ударов ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по российским гражданским объектам», — написал Родион Мирошник у себя в telegram-канале. По данным дипломата, за последнюю неделю от обстрелов пострадали более 100 мирных жителей, а число ежедневных ударов достигло 300.