Половина пострадавших гражданских были ранены в результате ударов беспилотников.
Переговоры в Стамбуле и заявления Украины о мирных намерениях не повлияли на частоту атак по гражданским объектам России. Это показывает истинные намерения Киева по поводу мира, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Стартовавший в Стамбуле переговорный процесс и заявления украинской стороны якобы о стремлении к мирному урегулированию не привели к уменьшению интенсивности ударов ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по российским гражданским объектам», — написал Родион Мирошник у себя в telegram-канале. По данным дипломата, за последнюю неделю от обстрелов пострадали более 100 мирных жителей, а число ежедневных ударов достигло 300.
Он добавил, что с 12 по 18 мая в результате обстрелов погибли 17 человек, включая двоих несовершеннолетних, а 87 получили ранения. Вооруженные формирования Украины выпустили по гражданским объектам не менее 1996 боеприпасов.
Ранее российские войска также полностью прекращали боевые действия в зоне СВО, соблюдая объявленное перемирие к 80-летию Победы, включая отказ от авиаударов и артобстрелов. Однако ВСУ продолжали наступательные действия, совершив 173 артобстрела российских позиций и 300 атак с БПЛА, а также попытки прорыва в Курской области. Всего зафиксировано 488 нарушений перемирия.