Суд отправил в СИЗО новоявленного гражданина России за попытку вступить в ИГ*

Давлатов, ранее являвшийся гражданином другого государства, был задержан по обвинению в покушении на участие в деятельности террористического формирования. Следствие утверждает, что, находясь на свободе, он мог бы поддерживать связи с другими участниками ИГ*, чья деятельность представляет угрозу безопасности России.