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Суд отправил в СИЗО новоявленного гражданина России за попытку вступить в ИГ*

Получившего российское гражданство мужчину взяли под арест за попытку вступить в ИГ*

Источник: Комсомольская правда

Московский суд принял решение о заключении под стражу недавно получившего российское гражданство Шахбоза Давлатова. Как следует из материалов дела, мужчина подозревается в намерении вступить в террористическую организацию ИГИЛ*.

Давлатов, ранее являвшийся гражданином другого государства, был задержан по обвинению в покушении на участие в деятельности террористического формирования. Следствие утверждает, что, находясь на свободе, он мог бы поддерживать связи с другими участниками ИГ*, чья деятельность представляет угрозу безопасности России.

В середине апреля суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого. Давлатов будет содержаться в следственном изоляторе до вынесения приговора по делу.

Ранее ФСБ разоблачила 57 администраторов Telegram-каналов и чатов, связанных с Украиной. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что в гаджетах задержанных обнаружена переписка с украинскими кураторами, которые давали указания по организации диверсий, изготовлению и использованию средств для террористических актов.

*Запрещенная в России террористическая организация.