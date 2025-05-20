Донской экс-замгубернатора Кушнарев допросил своего зама в зале суда

На суде по своему делу экс-замгубернатора Виталий Кушнарев лично допросил своего бывшего заместителя Дмитрия Евтеева. Заданные вопросы и полученные ответы, судя по всему, полностью удовлетворили Кушнарева.
Безработный Евтеев подтвердил, что никто не давал указаний задерживать оплату работ компании «Т-Транс» по госконтрактам, назвав это «технически невозможным». Кушнарев даже прервал Евтеева, посчитав его объяснения слишком сложными для понимания. Евтеев также заявил, что акты выполненных работ не могли появиться без экспертизы проектной документации.
Заседание суда по делу Кушнарева состоялось 19 мая и стало четвертым по счету.