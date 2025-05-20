Донской экс-замгубернатора Кушнарев допросил своего зама в зале суда

Безработный Евтеев подтвердил, что никто не давал указаний задерживать оплату работ компании «Т-Транс» по госконтрактам, назвав это «технически невозможным». Кушнарев даже прервал Евтеева, посчитав его объяснения слишком сложными для понимания. Евтеев также заявил, что акты выполненных работ не могли появиться без экспертизы проектной документации.