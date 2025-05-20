Омич убил женщину и лег спать рядом с трупом

Мужчина сам сообщил о случившемся соседям хозяйки дома, а те вызвали полицию. Об происшествии он рассказал после того, как проспался. Потерпевшая и ее знакомый вместе выпивали, а потом поссорились. Гость несколько раз ударил хозяйку дома ножом, а потом лег спать в одной комнате вместе с трупом.