Омич убил женщину и лег спать рядом с трупом

В Омске на улице Самарской в собственном доме убита 45-летняя омичка. Дело расследует СУ СКР по Омской области. Задержан подозреваемый в убийстве — 53-летний знакомый омички.
Мужчина сам сообщил о случившемся соседям хозяйки дома, а те вызвали полицию. Об происшествии он рассказал после того, как проспался. Потерпевшая и ее знакомый вместе выпивали, а потом поссорились. Гость несколько раз ударил хозяйку дома ножом, а потом лег спать в одной комнате вместе с трупом.
По версии подозреваемого, это произошло после того, как женщина сама несколько раз ударила его ножом в ногу, из-за чего произошла ссора, он не помнит. Сейчас правдивость этого сценария проверяется следователями. Подозреваемому предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.