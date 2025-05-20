Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич убил женщину и лег спать рядом с трупом

СУ СКР по Омской области расследует дело об убийстве 45-летней омички.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на улице Самарской в собственном доме убита 45-летняя омичка. Дело расследует СУ СКР по Омской области. Задержан подозреваемый в убийстве — 53-летний знакомый омички.

Мужчина сам сообщил о случившемся соседям хозяйки дома, а те вызвали полицию. Об происшествии он рассказал после того, как проспался. Потерпевшая и ее знакомый вместе выпивали, а потом поссорились. Гость несколько раз ударил хозяйку дома ножом, а потом лег спать в одной комнате вместе с трупом.

По версии подозреваемого, это произошло после того, как женщина сама несколько раз ударила его ножом в ногу, из-за чего произошла ссора, он не помнит. Сейчас правдивость этого сценария проверяется следователями. Подозреваемому предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.