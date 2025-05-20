Во Владивостоке нашли тело мужчины, пропавшего во время плавания на сапборде

Во Владивостоке завершились поисковые операции по обнаружению пары, пропавшей 18 мая во время катания на сапборде. Как сообщили в организации «ПримПоиск», было обнаружено тело мужчины.
«Найден. Погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким. Благодарим за помощь всех, кто принимал участие в поисках», — рассказали в организации.
Инцидент произошел, когда Виктор и Алена отправились на сапборде из района Второй речки в Амурский залив. Поиски длились до поздней ночи воскресенья с использованием лодок и квадрокоптеров, а в понедельник они были возобновлены. В районе Де-Фриза был обнаружен сап, на котором катались пропавшие, а вечером того же дня очевидцы нашли тело женщины у поселка Тавричанка.
По информации свидетелей, у катавшихся не было спасательных жилетов, что могло стать роковым обстоятельством.
Ранее сообщалось, что мужчину, пропавшего на сапе в море около Владивостока, ищут вторые сутки.