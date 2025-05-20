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Во Владивостоке нашли тело мужчины, пропавшего во время плавания на сапборде

Во Владивостоке завершились поисковые операции по обнаружению пары, пропавшей 18 мая во время катания на сапборде.

Во Владивостоке завершились поисковые операции по обнаружению пары, пропавшей 18 мая во время катания на сапборде. Как сообщили в организации «ПримПоиск», было обнаружено тело мужчины.

«Найден. Погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким. Благодарим за помощь всех, кто принимал участие в поисках», — рассказали в организации.

Инцидент произошел, когда Виктор и Алена отправились на сапборде из района Второй речки в Амурский залив. Поиски длились до поздней ночи воскресенья с использованием лодок и квадрокоптеров, а в понедельник они были возобновлены. В районе Де-Фриза был обнаружен сап, на котором катались пропавшие, а вечером того же дня очевидцы нашли тело женщины у поселка Тавричанка.

По информации свидетелей, у катавшихся не было спасательных жилетов, что могло стать роковым обстоятельством.

Ранее сообщалось, что мужчину, пропавшего на сапе в море около Владивостока, ищут вторые сутки.