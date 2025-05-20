Во Владивостоке нашли тело мужчины, пропавшего во время плавания на сапборде

Инцидент произошел, когда Виктор и Алена отправились на сапборде из района Второй речки в Амурский залив. Поиски длились до поздней ночи воскресенья с использованием лодок и квадрокоптеров, а в понедельник они были возобновлены. В районе Де-Фриза был обнаружен сап, на котором катались пропавшие, а вечером того же дня очевидцы нашли тело женщины у поселка Тавричанка.