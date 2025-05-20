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В Новосибирске взорвался автомобиль, проезжая около подъезда

В Новосибирске утром 20 мая рядом с подъездом жилого дома взорвался автомобиль Hyundai Solaris. Об этом сообщают журналисты. В результате происшествия пострадал водитель — мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

В Новосибирске взорвался автомобиль, проезжая около подъезда.

В Новосибирске утром 20 мая рядом с подъездом жилого дома взорвался автомобиль Hyundai Solaris. Об этом сообщают журналисты. В результате происшествия пострадал водитель — мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

«Автомобиль взорвался, проезжая около подъезда жилого дома в Новосибирске», — сообщили представители МЧС Новосибирска РЕН ТВ. Водитель получил ожоги.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. Однако точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются, уточнили в МЧС Новосибирска.