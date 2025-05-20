В Новосибирске взорвался автомобиль, проезжая около подъезда.
В Новосибирске утром 20 мая рядом с подъездом жилого дома взорвался автомобиль Hyundai Solaris. Об этом сообщают журналисты. В результате происшествия пострадал водитель — мужчина получил ожоги и был госпитализирован.
«Автомобиль взорвался, проезжая около подъезда жилого дома в Новосибирске», — сообщили представители МЧС Новосибирска РЕН ТВ. Водитель получил ожоги.
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. Однако точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются, уточнили в МЧС Новосибирска.