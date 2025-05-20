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Московские следователи раскрыли групповое изнасилование 14-летней давности

Групповое изнасилование, совершенное в июне 2011 года в Измайловском парке, раскрыли следователи ГСУ СКР по Москве.

Групповое изнасилование, совершенное в июне 2011 года в Измайловском парке, раскрыли следователи ГСУ СКР по Москве.

Как стало известно «МК», трое мужчин встретили на Измайловской улице молодую девушку, посадили ее в автомобиль, вывезли в парк и по очереди изнасиловали. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет специалисты недавно установили причастность к преступлению двоих граждан иностранного государства. По информации руководителя пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, они задержаны, им предъявлено обвинение.