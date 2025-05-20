В Павловском районе школьник упал в реку из-за обрушения моста

По данным правоохранителей, мост через реку Челбас является самовольным объектом строительства и в муниципальной собственности не числится. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, несколько раз администрация Старолеушковского сельского поселения информировала местных жителей о том, что данное сооружение находится в критически опасном состоянии и передвигаться по нему небезопасно.