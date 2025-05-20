Провал образовался у «пирамиды» на Московском проспекте из-за аварийного коллектора

«В связи с проведением работ по устранению аварийной ситуации на Московском проспекте (в районе пересечения с улицей Хользунова) троллейбусы № 99 будут направлены, как и троллейбусы маршрута № 7 — с Московского проспекта по улицам Беговой, Шишкова, Хользунова и далее по маршруту», — объявили в городской администрации.