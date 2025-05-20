Провал образовался у «пирамиды» на Московском проспекте из-за аварийного коллектора

Вода из поврежденного канализационного коллектора вымыла грунт прямо возле «пирамиды» на пересечении Московского проспекта и улицы Хользунова. В итоге образовался провал, в который передним колесом угодила легковушка. Аварию начали устранять ночью — специалисты проверили сети, определили место повреждения.
В данный момент идет откачка воды, лишь после этого приступят к устранению повреждений. Изначально собираются поставить временно трубу, однако в дальнейшем, как отметили в «РВК-Воронеж», коллектор придется заменить, так как он оказался сильно изношен.
Точные сроки устранения аварии пока сказать затрудняются. Из-за инцидента часть Московского проспекта оказалась перекрыта, это внесло коррективы в маршруты общественного транспорта.
В мэрии сообщили детали изменений:
«В связи с проведением работ по устранению аварийной ситуации на Московском проспекте (в районе пересечения с улицей Хользунова) троллейбусы № 99 будут направлены, как и троллейбусы маршрута № 7 — с Московского проспекта по улицам Беговой, Шишкова, Хользунова и далее по маршруту», — объявили в городской администрации.