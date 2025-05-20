Наказание страшнее преступления: прикованную к постели женщину отправили в колонию

С тех пор Светлана просто лежит. Без посторонней помощи она даже присесть на кровати не может. В ответе тюремных терапевтов в суд указано, что состояние стабильное, без отрицательной динамики, может с помощью других подняться и сидеть не более 2 минут, потом усиливается тремор руки, пищу принимает в положении сидя. На днях вышел из строя матрас от пролежней, а другого в больнице нет. Нет ни салфеток, ни лекарств — дочь каждую неделю привозит все самое необходимое. Нет и необходимых узкопрофильных врачей-специалистов. Санитаров, которые бы ухаживали за женщиной, тоже нет. А без посторонней помощи она не может ни в туалет сходить, ни душ принять. По состоянию здоровья этапироваться в СИЗО, а также участвовать в судебных заседаниях даже по видеоконференцсвязи осужденная, разумеется, тоже не может.