«Более 1400 тонн силоса пришли в негодность, но его использовали для кормления». В Беларуси 57 коров погибло на ферме из-за испорченного корма

Из материалов дела следует, что мужчина с мая 2024 года занимал должность директора предприятия. В период с сентября по октябрь на одной из молочно-товарных ферм он дал указание подчиненным по закладке травяных кормов в бурт. В ведомстве обращают внимание, что подобное запрещено белорусским законодательством.