«Более 1400 тонн силоса пришли в негодность, но его использовали для кормления». В Беларуси 57 коров погибло на ферме из-за испорченного корма

57 коров погибло на ферме в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.
В сообщении сказано, что прокуратура Чаусского района завела уголовное дело в отношении руководителя одного из предприятий агропромышленного комплекса района по части 1 статьи 428 Уголовного кодекса — служебная халатность.
Из материалов дела следует, что мужчина с мая 2024 года занимал должность директора предприятия. В период с сентября по октябрь на одной из молочно-товарных ферм он дал указание подчиненным по закладке травяных кормов в бурт. В ведомстве обращают внимание, что подобное запрещено белорусским законодательством.
Говорится, что одновременно корма закладывались с силосную траншею, которая находилась рядом с буртом, без соблюдения технологии закладки кормов.
«В результате указанных действий к февралю 2025 года более 1 400 тонн кормов в бурте и траншее пришли в негодность, использование их на корм скоту стало невозможным», — обратили внимание в прокуратуре.
Сказано, что начальник Чаусской ветеринарной станции по итогам лабораторных исследований выдал директору предприятия два предписания, касающиеся запрета использование кормов из бурта и траншеи. Но со стороны руководства данные требования были проигнорированы и испорченный силос использовался для кормления скота. Это привело к гибели 57 коров от болезней пищеварительного тракта.
Отмечается, что действия руководителя нанесли предприятию материальный ущерб в более 146 000 рублей. В прокуратуре заметили, что для организации предварительного расследования уголовное дело было направлено в Чаусский районный отдел Следственного комитета.
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