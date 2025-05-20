Пропавшую в марте жительницу Башкирии нашли мертвой

Стала известна судьба пропавшей 61-летней Фариды Гильмутдиновой из Нефтекамска. Женщина, нуждавшаяся в медицинской помощи, ушла из дома почти три месяца назад и не вернулась.
Известно, что с 3 марта пенсионерку пытались найти добровольцы и волонтеры «БашРегионСпас». Накануне выяснилось, что женщина мертва.
— Найдена. Погибла, — подтвердили факт обнаружения тела пропавшей волонетры, однако воздержались от комментариев относительно обстоятельств и места находки.
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