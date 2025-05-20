Мужчина с подругой отправились на сапах в море, а после погибли

В понедельник днем спасатели обнаружили сапборд в районе Де-Фриза, а к вечеру очевидцы нашли тело женщины на берегу у поселка Тавричанка Надеждинского района. По словам свидетелей, когда пара отправилась в плавание, на них не было спасательных жилетов.