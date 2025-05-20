В Хабаровском крае мужчина получил компенсацию за смерть отца

Бикинский городской суд Хабаровского края рассмотрел иск о компенсации морального вреда. Заявление подал местный житель после убийства отца. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Во время разбирательства суд установил: мужчину лишил жизни знакомый, признанный невменяемым. Он направлен на принудительное лечение.
«В уголовном деле потерпевшего признали гражданским истцом, но его требование тогда не рассмотрели. Позже он обратился с иском в гражданском порядке», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Суд пришел к выводу, что потеря близкого человека вызвала у истца серьезные переживания. Решением суда с обвиняемого взыскали два миллиона рублей в качестве компенсации. Постановление не обжаловали — оно вступило в законную силу.