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В Хабаровском крае мужчина получил компенсацию за смерть отца

Суд взыскал два миллиона рублей за моральный вред.

Источник: Комсомольская правда

Бикинский городской суд Хабаровского края рассмотрел иск о компенсации морального вреда. Заявление подал местный житель после убийства отца. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Во время разбирательства суд установил: мужчину лишил жизни знакомый, признанный невменяемым. Он направлен на принудительное лечение.

«В уголовном деле потерпевшего признали гражданским истцом, но его требование тогда не рассмотрели. Позже он обратился с иском в гражданском порядке», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.

Суд пришел к выводу, что потеря близкого человека вызвала у истца серьезные переживания. Решением суда с обвиняемого взыскали два миллиона рублей в качестве компенсации. Постановление не обжаловали — оно вступило в законную силу.