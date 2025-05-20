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В Башкирии воспитанник приюта ударил охранника молотком и угнал машину

15-летнего подростка из Иглинского района осудили за хищение мобильных телефонов и угон автомобилей.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе 2024 года несовершеннолетний нашел в интернете объявление о продаже машины и договорился о встрече с продавцом. При осмотре авто одна из дверей не закрывалась, а аккумулятор отсутствовал. И продавец отказал подростку в продаже, поскольку тот не достиг 18-летнего возраста. Ночью юноша забрал у своего знакомого автомобильный аккумулятор, вернулся к ранее осмотренной машине и угнал ее, а также похитил сотовый телефон у своей бабушки.

Кроме того, в сентябре 2024 года, находясь на территории приюта, куда подросток был помещен органами опеки и попечительства, ночью он забрал у двоих несовершеннолетних мобильные телефоны, ударил охранника молотком по голове и угнал служебную «Ладу Гранту».

Суд применил в отношении него принудительную меру воспитательного воздействия и направил его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на 2 года 1 месяц.