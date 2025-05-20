Курьер телефонных мошенников задержан за обман 88-летнего москвича на 6 млн руб

Предварительно установлено, что злоумышленники напугали дедушку, сообщив ему, что от его имени якобы происходит финансирование противоправной деятельности. Они предложили передать накопления курьеру для зачисления на «безопасный счет». Задержанный молодой человек, действуя по указаниям неизвестных кураторов, забрал у пожилого мужчины часть от сбережений. Остальные деньги потерпевший, находясь под воздействием мошенников, раздал другим криминальным посыльным около своего дома на Открытом шоссе.