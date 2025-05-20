Курьер телефонных мошенников задержан за обман 88-летнего москвича на 6 млн руб

«В Москве сотрудники подразделения уголовного розыска отдела МВД России по району Богородское в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили и на ул. Краснобогатырская задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у 88-летнего жителя столицы путем обмана в общей сложности свыше 6 млн руб. Пособником телефонных аферистов оказался 23-летний приезжий из Новосибирска», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что злоумышленники напугали дедушку, сообщив ему, что от его имени якобы происходит финансирование противоправной деятельности. Они предложили передать накопления курьеру для зачисления на «безопасный счет». Задержанный молодой человек, действуя по указаниям неизвестных кураторов, забрал у пожилого мужчины часть от сбережений. Остальные деньги потерпевший, находясь под воздействием мошенников, раздал другим криминальным посыльным около своего дома на Открытом шоссе.
В ходе разбирательства полицейские выяснили, что уроженец Новосибирска отдал полученные от пожилого москвича наличные другим членам обманной схемы, с которыми не был знаком, оставив себе небольшое денежное вознаграждение.
«По данному факту следователем ОМВД России по району Богородское было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”). Фигурант заключен под стражу. Расследование преступления продолжается, устанавливаются все его участники», — добавили в ведомстве.