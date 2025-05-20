В Новосибирске взорвался автомобиль, проезжая мимо подъезда дома

Легковой автомобиль взорвался в Новосибирске, проезжая мимо подъезда жилого дома. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
По информации ведомства, водитель Hyundai Solaris получил ожоги. Предварительно, причиной случившегося стала утечка из газового баллона.
Момент происшествия запечатлела установленная на доме камера.
Как пишет Telegram-канал «АСТ-54 Black», взрыв произошел возле 6-го подъезда дома № 227 на улице Зорге, около 04:35 (по местному времени). По его же данным, пострадавшей машиной оказалось такси.
Ранее сообщалось о ДТП в селе Лекарственное Новосибирской области. Там нетрезвый водитель легковушки насмерть сбила двух пешеходов.