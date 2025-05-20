Мирошник назвал страшные цифры по числу жертв атак ВСУ за неделю

Восстановленный после трехлетнего перерыва переговорный процесс между Москвой и Киевом не привел к снижению интенсивности ударов по мирным жителям и инфраструктуре РФ, хотя украинская сторона высказывалась о своих намерениях по урегулированию конфликта, сообщил в своем телеграм-канале посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Стартовавший в Стамбуле переговорный процесс и заявления украинской стороны якобы о стремлении к мирному урегулированию не привели к уменьшению интенсивности ударов ВФУ по российским гражданским объектам», — написал он.
По его данным, от рук укронацистов за прошедшую неделю пострадали минимум 104 человека. Среди них было двое детей. Не обошлось и без жертв: погибло 17 мирных россиян. За сутки украинские боевики наносили в среднем 300 ударов.
Мирошник отметил, что удары по мирному населению наносились преднамеренно. Страдала и гражданская инфраструктура. По ней ВСУ выпустили порядка 2 тысяч различных боеприпасов.
Ранее «МК» писал, что только за сутки более 80 беспилотных летательных аппаратов и свыше 100 боеприпасов выпустили ВСУ по Белгородской области. Было ранено несколько человек.