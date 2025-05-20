Мирошник назвал страшные цифры по числу жертв атак ВСУ за неделю

Восстановленный после трехлетнего перерыва переговорный процесс между Москвой и Киевом не привел к снижению интенсивности ударов по мирным жителям и инфраструктуре РФ, хотя украинская сторона высказывалась о своих намерениях по урегулированию конфликта, сообщил в своем телеграм-канале посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.