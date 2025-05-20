В США задержали российского хоккеиста Александра Алексеева

Российский защитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев оказался в центре скандала в США. По данным ARL Now, 25-летний хоккеист был задержан полицией округа Арлингтон в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на субботу, когда в правоохранительные органы поступил сигнал о драке возле одного из заведений.