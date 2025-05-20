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В США задержали российского хоккеиста Александра Алексеева

Российский защитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев оказался в центре скандала в США.

Российский защитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев оказался в центре скандала в США. По данным ARL Now, 25-летний хоккеист был задержан полицией округа Арлингтон в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на субботу, когда в правоохранительные органы поступил сигнал о драке возле одного из заведений.

При задержании спортсмена стражи правопорядка применили перцовый баллончик. В официальном отчете полиции указано, что Алексееву предъявлено обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте. После оформления необходимых документов хоккеиста отпустили из участка.

Представители «Вашингтон Кэпиталз» подтвердили, что в курсе произошедшего и в настоящее время собирают дополнительную информацию об инциденте.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист вновь станет обладателем Кубка Стэнли.