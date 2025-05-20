В США задержали российского хоккеиста Александра Алексеева

Российский защитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев оказался в центре скандала в США. По данным ARL Now, 25-летний хоккеист был задержан полицией округа Арлингтон в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на субботу, когда в правоохранительные органы поступил сигнал о драке возле одного из заведений.
При задержании спортсмена стражи правопорядка применили перцовый баллончик. В официальном отчете полиции указано, что Алексееву предъявлено обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте. После оформления необходимых документов хоккеиста отпустили из участка.
Представители «Вашингтон Кэпиталз» подтвердили, что в курсе произошедшего и в настоящее время собирают дополнительную информацию об инциденте.
Ранее сообщалось, что российский хоккеист вновь станет обладателем Кубка Стэнли.