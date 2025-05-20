В Иркутском районе разбушевался пожар из-за непотушенной сигареты

В Иркутском районе разбушевался пожар, который охватил 31 гектар, причем 14 га — лес. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, пламя поразило территорию на 10-м километре Голоустненского тракта из-за непотушенной сигареты, которую выкинул в сухую траву 46-летний мужчина.
— На месте происшествия работал 61 специалист с применением 15 единиц техники. Пожар тушили более восьми часов. На данный момент проводится проверка, — сообщают в агентстве.
Напомним, этой весной ущерб от лесных пожаров составил около 69 миллионов, большую часть из которых направили на тушение. В большинстве своем огонь охватывал территорию по вине людей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение вновь открыто по Кругобайкальской железной дороге. С 6 мая проезд пришлось ограничить из-за медведя, которых охранял добычу.