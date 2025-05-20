В Узбекистане задержали преступную группу, обманом выманивавшую деньги под видом трейдинга

Аферисты предлагали узбекистанцам вложить средства в якобы надёжную и быструю торговлю на бирже: валюты, нефть, газ и другие ресурсы. Они обещали, что вложенные деньги буквально за несколько дней можно будет удвоить, при этом сопровождали свои предложения фальшивыми скриншотами «успешных сделок» и отзывами довольных клиентов.
Схема была выстроена хитро: сразу после перевода денег мошенники не исчезали, а создавали иллюзию прибыли — «клиенту» даже могли показать, что его баланс растёт. В результате жертвы вкладывали ещё больше, надеясь на обещанные миллионы.
Так, житель Шараф-Рашидовского района Джизакской области перевёл на банковскую карту одного из мошенников 20,8 миллиона сумов. Аналогичные истории произошли с другими жителями того же района — женщина потеряла 4,8 миллиона сумов, ещё один местный житель лишился 3,8 миллиона сумов.
На основании заявлений пострадавших были начаты оперативные мероприятия. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выявили, что мошенники действовали через поддельные аккаунты в Telegram под именами Abduqodir Ulug’xojaev и «Abduqodir трейдер».
В результате операции были задержаны девять человек (три женщины и шесть мужчин), проживающие в Наманганской, Ташкентской и Сурхандарьинской областях.
Во время обысков у них были изъяты: 10 банковских пластиковых карт, 1 ноутбук, 10 мобильных телефонов. По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведётся проверка на причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.