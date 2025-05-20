В Узбекистане задержали преступную группу, обманом выманивавшую деньги под видом трейдинга

Аферисты предлагали узбекистанцам вложить средства в якобы надёжную и быструю торговлю на бирже: валюты, нефть, газ и другие ресурсы. Они обещали, что вложенные деньги буквально за несколько дней можно будет удвоить, при этом сопровождали свои предложения фальшивыми скриншотами «успешных сделок» и отзывами довольных клиентов.