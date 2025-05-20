Сожитель спалил сарай и баню у жительницы села Русская Теча

«После задержания мужчина рассказал, что поджег её постройки, так как решил отомстить за полученную в результате конфликта обиду. В состоянии алкогольного опьянения он облил легковоспламеняющейся жидкостью надворные строения и поднес огонь. Ущерб от действий злоумышленника владелица дома оценила примерно в 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.