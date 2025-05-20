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Сожитель спалил сарай и баню у жительницы села Русская Теча

Полицейские Красноармейского района задержали подозреваемого в поджоге надворных построек.

Источник: АиФ

Полицейские Красноармейского района задержали мужчину, подозреваемого в поджоге надворных построек. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, инцидент произошел в селе Русская Теча.

В полицию обратилась женщина с жалобой на то, что на её подворье сгорели сарай, навес, дровяник и баня. Подозреваемым оказался 37-летний сожитель потерпевшей.

«После задержания мужчина рассказал, что поджег её постройки, так как решил отомстить за полученную в результате конфликта обиду. В состоянии алкогольного опьянения он облил легковоспламеняющейся жидкостью надворные строения и поднес огонь. Ущерб от действий злоумышленника владелица дома оценила примерно в 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного в следственном отделе полиции по Красноармейскому району возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.