Приговоры дня: внебрачному сыну Грачевского, взяточнику из «Росмоспорта», вынесут приговор

Как стало известно «МК», в Преображенском суде ожидается вынесение приговора Максиму Красикову, который называет себя внебрачным сыном известного юмориста, создателя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. СМИ сообщали, что в 1984 году сотрудница детского оздоровительного лагеря родила ребенка от Грачевского, но воспитывала сына в одиночку. В июле 2023 года приговором суда Красиков был осужден за мошенничество. По версии следствия, он одолжил деньги на открытие кондитерской у семьи бывшего вице-премьера правительства Орловской области Александра Барташева, но деньги так и не вернул. Суд приговорил Красикова к 4 годам лишения свободы условно, но в вышестоящей инстанции приговор был отменен из-за грубых нарушений, допущенных следствием. Сегодня ожидается повторное вынесение приговора.