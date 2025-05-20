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Приговоры дня: внебрачному сыну Грачевского, взяточнику из «Росмоспорта», вынесут приговор

Ряд приговоров по громким делам, как ожидается, будет вынесен во вторник, 20 мая, в московских судах.

Ряд приговоров по громким делам, как ожидается, будет вынесен во вторник, 20 мая, в московских судах.

Как стало известно «МК», в Преображенском суде ожидается вынесение приговора Максиму Красикову, который называет себя внебрачным сыном известного юмориста, создателя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. СМИ сообщали, что в 1984 году сотрудница детского оздоровительного лагеря родила ребенка от Грачевского, но воспитывала сына в одиночку. В июле 2023 года приговором суда Красиков был осужден за мошенничество. По версии следствия, он одолжил деньги на открытие кондитерской у семьи бывшего вице-премьера правительства Орловской области Александра Барташева, но деньги так и не вернул. Суд приговорил Красикова к 4 годам лишения свободы условно, но в вышестоящей инстанции приговор был отменен из-за грубых нарушений, допущенных следствием. Сегодня ожидается повторное вынесение приговора.

Также 20 мая планируется огласить приговор в Тверском суде бывшему начальнику управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрею Болдореву. Он обвиняется в получении взятки. Второй обвиняемый — исполнительный директор «Первой горнорудной компании» Игорь Семенов. По версии следствия, взятку в размере 1,6 млн рублей чиновник получил за согласование проекта на строительство крупного горно-обогатительного комбината на архипелаге Новая Земля. Взятка была завуалирована под зарплату за фиктивное оформление Болдорева в ПГРК.