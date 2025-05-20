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Хотел снять арест со счета: житель Самарской области пытался подкупить пристава

Правоохранитель рассказал обо всем начальству. Злоумышленника задержали.

Злоумышленника задержали. Подробностями поделилась пресс-служба регионального ГУ ФССП.

Житель 63-го региона планировал снять незаконным способом арест со своего банковского счета. Обратился к сотруднику надзорного ведомства и предложил вознаграждение. Правоохранитель рассказал обо всем начальству.

Сомнительную схему пресекли специалисты отдела собственной безопасности ФССП и полицейские. Задержали при попытке передать взятку. До этого писали, что в губернии поймали главврача, который все-таки согласился нелегально взять деньги.

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