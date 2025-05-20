Россиянин выстрелил в голову сопернику в борьбе за женщину

«В ходе конфликта фигурант дела несколько раз выстрелил из ружья в 44-летнего соперника. Один из выстрелов был в голову. После этого он решил замести следы и закопал тело убитого, а его машину накрыл москитной сеткой, листвой и досками», — отметили в ведомстве.