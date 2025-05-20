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Россиянин выстрелил в голову сопернику в борьбе за женщину

В СУ СК России по Челябинской области сообщили, что суд арестовал 43-летнего местного жителя, который обвиняется в расправе над мужчиной.

В СУ СК России по Челябинской области сообщили, что суд арестовал 43-летнего местного жителя, который обвиняется в расправе над мужчиной.

Уточняется, что между мужчинами 29 апреля произошел конфликт в лесу около садового товарищества Озерск. Причиной конфликта стала ревность.

«В ходе конфликта фигурант дела несколько раз выстрелил из ружья в 44-летнего соперника. Один из выстрелов был в голову. После этого он решил замести следы и закопал тело убитого, а его машину накрыл москитной сеткой, листвой и досками», — отметили в ведомстве.

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