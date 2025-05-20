В центре Уфы нашли мертвого школьника

В Уфе трагически оборвалась жизнь 12-летнего мальчика. Его бездыханное тело в луже крови нашли в жилом дворе на Цюрупы очевидцы. По их словам, рядом с мертвым сыном безутешно плакала мать.
По информации телеграм-канала «Честный репортаж», мальчик учился в 21-м лицее. Знакомые отзываются о подростке как о веселом и добром юноше.
В обстоятельствах и причинах гибели мальчика сейчас разбираются сотрудники полиции. По предварительным данным, криминального следа в смерти юного уфимца нет.
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