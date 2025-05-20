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В Лисичанске при ударе БПЛА ВСУ по частному дому пострадали два пенсионера

Мужчина и женщина получили множественные ранения.

Источник: Аргументы и факты

Два пенсионера — мужчина и женщина — получили множественные ранения при ударе украинских военных беспилотником по частному дому в Лисичанске ЛНР. Об этом сообщила администрация города.

У женщины пострадали ноги, а у мужчины — голова и грудь. Им оказывают медицинскую помощь, уточнили в мэрии.

Атака на дом произошла накануне.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ значительно усилили обстрелы Луганской Народной Республики с началом российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта.