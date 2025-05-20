В Лисичанске при ударе БПЛА ВСУ по частному дому пострадали два пенсионера

Два пенсионера — мужчина и женщина — получили множественные ранения при ударе украинских военных беспилотником по частному дому в Лисичанске ЛНР. Об этом сообщила администрация города.
У женщины пострадали ноги, а у мужчины — голова и грудь. Им оказывают медицинскую помощь, уточнили в мэрии.
Атака на дом произошла накануне.
По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ значительно усилили обстрелы Луганской Народной Республики с началом российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта.