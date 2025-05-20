Блогер из Новосибирска Милана Хаметова попала в ДТП по дороге в Кемерово

Блогер из Новосибирска Милана Хаметова попала в ДТП по дороге из Красноярска в Кемерово. Об этом она рассказала в своём telegram-канале.
Авария произошла 17 мая 2025 года. Про словам девушки, на встречку вылетел нетрезвый водитель. Удар пришёлся на машину, в которой ехали танцоры и звукорежиссёр.
«Со мной всё хорошо, мы ехали во второй машине сразу следом за нашими ребятами и благодаря быстрой реакции нашего водителя и тому, что мы все были пристегнуты, не случилось ничего страшного», — говорится в публикации блогера.