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Блогер из Новосибирска Милана Хаметова попала в ДТП по дороге в Кемерово

По её словам, виноват пьяный водитель, который вылетел на встречку.

Источник: соцсети

Блогер из Новосибирска Милана Хаметова попала в ДТП по дороге из Красноярска в Кемерово. Об этом она рассказала в своём telegram-канале.

Авария произошла 17 мая 2025 года. Про словам девушки, на встречку вылетел нетрезвый водитель. Удар пришёлся на машину, в которой ехали танцоры и звукорежиссёр.

«Со мной всё хорошо, мы ехали во второй машине сразу следом за нашими ребятами и благодаря быстрой реакции нашего водителя и тому, что мы все были пристегнуты, не случилось ничего страшного», — говорится в публикации блогера.