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Мошенники запугали самарца и похитили у него 4,8 млн рублей

Аферисты исполняли роли правоохранителя, специалиста банка и оператора сотовой связи.

Аферисты исполняли роли правоохранителя, специалиста банка и оператора сотовой связи. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.

Незнакомцы связались с горожанином и объяснили, что его накопления якобы используют для финансирования армии другого государства. Напугали уголовным преследованием и рекомендовали отправить деньги на неизвестный счет.

Пострадавший заволновался и перевел средства по указанным реквизитам. Всего — 4,8 млн рублей. После этого собеседники исчезли. Самарец обратился за помощью к полицейским. Они завели уголовное дело по факту мошенничества.

На днях сообщали, что другой житель областного центра отдал лжеправоохранителю 2 млн рублей.

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