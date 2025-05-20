Мошенники запугали самарца и похитили у него 4,8 млн рублей

Аферисты исполняли роли правоохранителя, специалиста банка и оператора сотовой связи. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.
Незнакомцы связались с горожанином и объяснили, что его накопления якобы используют для финансирования армии другого государства. Напугали уголовным преследованием и рекомендовали отправить деньги на неизвестный счет.
Пострадавший заволновался и перевел средства по указанным реквизитам. Всего — 4,8 млн рублей. После этого собеседники исчезли. Самарец обратился за помощью к полицейским. Они завели уголовное дело по факту мошенничества.
На днях сообщали, что другой житель областного центра отдал лжеправоохранителю 2 млн рублей.
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