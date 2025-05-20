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В Самарканде школьники до смерти избили сверстника из-за спора в Instagram

Vaib.uz (Узбекистан. 20 мая). В Пахтачинском районе Самаркандской области трагически завершился подростковый конфликт — подростки до смерти избили своего сверстника после ссоры в комментариях в Instagram. Об этой страшной истории рассказал телеканал «Миллий».

Источник: Vaib.Uz

По предварительным данным, в инциденте участвовали трое учеников школы № 1 и двое учеников школы № 12. Всё произошло 14 мая после окончания занятий.

Поводом для ссоры стал спор в соцсети, который начался в комментариях к публикации. Подростки перешли на оскорбления, а затем решили встретиться лично, чтобы «разобраться». Встреча закончилась дракой.

Скорая помощь прибыла на место, но школьник уже был мертв. Как сообщили медики, у погибшего были сильно расширены зрачки, не прощупывался пульс, наблюдались следы крови вокруг рта и носа, внешние травмы отсутствовали, но обнаружены повреждения в области шеи.

По предварительной версии, после одного из ударов у жертвы произошёл сдвиг языка назад, что привело к перекрытию дыхательных путей и удушью.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 104 Уголовного кодекса — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Несовершеннолетние участники драки задержаны в качестве подозреваемых. Ведётся следствие.

Согласно закону, подобное преступление наказывается лишением свободы от восьми до десяти лет.