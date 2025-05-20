В Самарканде школьники до смерти избили сверстника из-за спора в Instagram

По предварительным данным, в инциденте участвовали трое учеников школы № 1 и двое учеников школы № 12. Всё произошло 14 мая после окончания занятий.
Поводом для ссоры стал спор в соцсети, который начался в комментариях к публикации. Подростки перешли на оскорбления, а затем решили встретиться лично, чтобы «разобраться». Встреча закончилась дракой.
Скорая помощь прибыла на место, но школьник уже был мертв. Как сообщили медики, у погибшего были сильно расширены зрачки, не прощупывался пульс, наблюдались следы крови вокруг рта и носа, внешние травмы отсутствовали, но обнаружены повреждения в области шеи.
По предварительной версии, после одного из ударов у жертвы произошёл сдвиг языка назад, что привело к перекрытию дыхательных путей и удушью.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 104 Уголовного кодекса — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Несовершеннолетние участники драки задержаны в качестве подозреваемых. Ведётся следствие.
Согласно закону, подобное преступление наказывается лишением свободы от восьми до десяти лет.