В Самарканде школьники до смерти избили сверстника из-за спора в Instagram

Скорая помощь прибыла на место, но школьник уже был мертв. Как сообщили медики, у погибшего были сильно расширены зрачки, не прощупывался пульс, наблюдались следы крови вокруг рта и носа, внешние травмы отсутствовали, но обнаружены повреждения в области шеи.