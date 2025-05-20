ВС РФ ликвидировали десяток солдат ВСУ, которые пытались пересечь границу Сумской области.
Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили отряд украинских военных из 12 человек, который двигался в сторону Курской области из Сумской области Украины. Об этом сообщил офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Витязь.
«ВС РФ нанесли ракетно-бомбовый удар по группе украинских боевиков. Осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом уничтожена группа из 12 украинских националистов», — сообщил Витязь, отметив, что противник находился в Сумской области и двигался в сторону границы с РФ. Его слова передает РИА «Новости».
В августе 2024 года жители Курской области впервые столкнулись с полномасштабным вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда противнику удалось зайти на территорию РФ.
Полностью разгромили украинские силы в Курской области ВС РФ 26 апреля 2025 года. С тех пор противник предпринимает попытки вернуться в российский регион. Как освобождали Курскую область от ВСУ — в материале URA.RU.