Убийство молоденькой модели фальшивым курьером вызвало шок

Фемицид относится не просто к какому-либо убийству женщины, а скорее к убийству женщин по признаку их пола, подчеркивает The Guardian. По данным Колумбийской обсерватории фемицидов, в 2024 году число фемицидов в южноамериканской стране достигло семилетнего максимума, когда было зарегистрировано 886 случаев. Неправительственная организация сообщила, что до марта 2025 года было зарегистрировано 207 фемицидов. Однако цифры разнятся: генеральный прокурор признал, что к ноябрю 2024 года было возбуждено 640 дел.