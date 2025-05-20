Убийство молоденькой модели фальшивым курьером вызвало шок

Убийство колумбийской юной модели вызвало возмущение ростом числа фемицидов в южноамериканской стране. 22-летняя Мария Хосе Эступиньян была убита злодеем, который пришел к ней домой под видом курьера, сообщает полиция.
Убийство колумбийской модели и интернет-инфлюэнсера, которое в настоящее время расследуется как возможный фемицид, вызвало всеобщее возмущение и новую критику в связи с неспособностью страны защитить женщин.
Как напоминает The Guardian, Мария Хосе Эступиньян, 22-летняя студентка и модель из северо-восточного города Кукута, была убита 15 мая. По данным полиции, преступник прибыл к ней домой под видом курьера и выстрелил Эступиньян в лицо, когда она открыла дверь. На записи с камеры наблюдения видно, что вскоре после этого подозреваемый скрылся.
«Она была молодой, предприимчивой женщиной, у которой вся жизнь была впереди, но этим мечтам не суждено было сбыться, как и мечтам многих женщин в этой стране», — констатирует Магда Виктория Акоста, президент национальной комиссии по гендерным вопросам при судебной системе Колумбии.
Позже власти подтвердили, что Эступиньян ранее был жертвой домашнего насилия и что предварительное расследование указывает на возможный фемицид — преднамеренное убийство женщин и девочек по признаку их пола.
«Это может быть дело о фемициде, поскольку в предыдущие годы она подавала несколько жалоб на домашнее насилие, но это вопрос расследования», — сказал полковник Леонардо Капачо из полиции Кукуты.
По словам юристов по защите прав женщин, Эступиньян ранее заявляла о домашнем насилии со стороны своего бывшего партнера. Сообщается, что за день до ее смерти судья вынес решение в пользу барышни, обязав ее обидчика выплатить Эступиньян компенсацию в размере 30 миллионов песо, что составляет приблизительно 1554 доллара.
Активисты утверждают, что к преступлению причастно колумбийское государство. Алехандра Вера, директор базирующейся в Кукуте феминистской организации, заявила, что убийство «можно было предотвратить», но «государство бездействовало».
«Жестокое убийство Марии Хосе является результатом системы, которая нормализует насилие в отношении женщин», — сказала Алехандра Вера. "Колумбия сталкивается с пандемией фемицидов — каждые 28 часов жертвой становится женщина. Каждое преступление отражает систематическую безнаказанность и халатность государства.
«Мария Хосе, как и тысячи других, сделала то, чего требует система: она сообщила о преступлении, представила доказательства и попросила о помощи. Но государство позволило ей умереть», — отмечает Вера. «Нет эффективных судебных приказов о защите, нет последующего ухода за лицами, совершившими насилие, и нет соответствующих приютов. Женщины остаются совершенно незащищенными, и преступники это знают».
Фемицид относится не просто к какому-либо убийству женщины, а скорее к убийству женщин по признаку их пола, подчеркивает The Guardian. По данным Колумбийской обсерватории фемицидов, в 2024 году число фемицидов в южноамериканской стране достигло семилетнего максимума, когда было зарегистрировано 886 случаев. Неправительственная организация сообщила, что до марта 2025 года было зарегистрировано 207 фемицидов. Однако цифры разнятся: генеральный прокурор признал, что к ноябрю 2024 года было возбуждено 640 дел.
Правозащитники ранее предупреждали, что гендерное насилие в Колумбии «широко распространено» и что виновные «редко привлекаются к ответственности».
Алехандра Вера утверждает, что в Колумбии существуют законы, защищающие женщин, «но они не имеют юридической силы». По словам активистки, полиции не хватает персонала и ресурсов, прокуроры не обучены расследовать случаи гендерного насилия, а за рецидивистами не ведется наблюдение. Между тем, неправительственная организация «Национальная женская сеть» сообщила, что 73% убийств женщин в Колумбии в период с 2021 по 2023 год остались нераскрытыми.
Убийство Эступиньян сравнивают с расстрелом 13 мая 23-летней влиятельной Валерии Маркес в Мексике, которая была убита во время прямой трансляции в салоне красоты. Государственная прокуратура Мексики заявила, что расследует это преступление как фемицид.