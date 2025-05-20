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Водитель авиакомпании S7 скончался во время медосмотра в Новосибирске

Смерть 52-летнего сотрудника произошла в медицинском учреждении при прохождении обязательного осмотра.

Источник: Om1 Новосибирск

16 мая в Новосибирске трагически погиб 52-летний водитель-экспедитор авиакомпании S7, который в свой выходной день проходил обязательный медицинский осмотр. По информации Государственной инспекции труда, с которой пообщалось издание «НГС», мужчине стало плохо в коридоре перед кабинетом врача, где он скоропостижно скончался.

«В настоящее время причина смерти не установлена, так как официальное медицинское заключение ещё не готово», — сообщили в надзорном ведомстве.

Для расследования обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия, которая проверит соблюдение всех норм трудового законодательства при организации медосмотра. В Госинспекции труда отметили, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры административного воздействия. Авиакомпания S7 пока не прокомментировала инцидент, однако в трудовом коллективе уже выражают соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.