Водитель авиакомпании S7 скончался во время медосмотра в Новосибирске

Для расследования обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия, которая проверит соблюдение всех норм трудового законодательства при организации медосмотра. В Госинспекции труда отметили, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры административного воздействия. Авиакомпания S7 пока не прокомментировала инцидент, однако в трудовом коллективе уже выражают соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.