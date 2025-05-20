В Самаре упавшее из-за ветра дерево остановило движение трамваев утром 20 мая

В Самаре бушует дождь и ураганный ветер, деревья в городе падают, некоторые конструкции сносит ветром.
Так, было перекрыто движение трамваев утром 20 мая из-за упавшего дерева.
Ствол рухнул на провода и перекрыл трамвайные пути.
Из-за шторма не выходите из дома и безопасных мест без необходимости: по Яндекс. Пробкам на дорогах в Самаре 6 баллов, однако во многих точках города движение транспорта нарушено:
Перекрыто движение (упало дерево) на углу проспекта Металлургов/улицы Строителей в направлении ул. Алма-Атинская. Объезд автобусов маршрута № 21,34 по ул. Марии Авейде-ул. Гвардейская и далее по маршруту.
Перекрыто движение (упало дерево) на ул. Калинина/ООТ «Безымянный рынок» в направлении ул. Вольская. Объезд автобусов маршрутов № 21,27,38 по ул. Свободы, ул. Ново-Вокзальная, ул. Вольская, далее по маршруту.
Угол Гагарина/Авроры: дерево упало на дорогу, две полосы перекрыты, большая пробка. Ново-садовая — Часовая, упало дерево на трамвайные пути. Трамваи стоят в обе стороны.
В районе площади Куйбышева из-за обрыва линии электропередачи также встали трамваи.
Также, ураган сносит многие конструкции и части крыш. Для вас мы составили фоторепортаж.
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