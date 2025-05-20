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Семья в ДНР несколько месяцев прятала от ВСУ раненого российского бойца

Семья несколько месяцев прятала в районе Великой Новоселки от украинских солдат заблудившегося российского военнослужащего.

Источник: Аргументы и факты

В течение нескольких месяцев семья, проживающая в районе Великой Новоселки, укрывала от украинских солдат раненого российского военнослужащего, который потерял ориентацию и случайно вышел к селу, занятому вооружёнными силами Украины, пишет ТАСС.

Как рассказала женщина, которая спасла бойца, в 7 часов утра она услышала стук в дверь. Открыв её, она увидела молодого человека в военной форме, который держал в руках автомат. Он спросил, куда он попал.

По словам женщины, боец пришёл из соседнего села Раздольное. При этом украинские солдаты жили всего в одном доме от них и периодически заходили к соседям под разными предлогами.

Боец провёл с семьёй почти полгода. Вместе с ними он покинул дом, который был уничтожен многочисленными ударами дронов. Позднее он помог семье добраться до безопасного места.

Ранее взятый в плен военнослужащий ВСУ сбил противодроновым ружьем украинский FPV-дрон, защитив российского бойца, с которым он ехал на квадроцикле.