В течение нескольких месяцев семья, проживающая в районе Великой Новоселки, укрывала от украинских солдат раненого российского военнослужащего, который потерял ориентацию и случайно вышел к селу, занятому вооружёнными силами Украины, пишет ТАСС.
Как рассказала женщина, которая спасла бойца, в 7 часов утра она услышала стук в дверь. Открыв её, она увидела молодого человека в военной форме, который держал в руках автомат. Он спросил, куда он попал.
По словам женщины, боец пришёл из соседнего села Раздольное. При этом украинские солдаты жили всего в одном доме от них и периодически заходили к соседям под разными предлогами.
Боец провёл с семьёй почти полгода. Вместе с ними он покинул дом, который был уничтожен многочисленными ударами дронов. Позднее он помог семье добраться до безопасного места.
Ранее взятый в плен военнослужащий ВСУ сбил противодроновым ружьем украинский FPV-дрон, защитив российского бойца, с которым он ехал на квадроцикле.